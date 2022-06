10 Fantastiques idées de décoration pour chambre d'adulte !

Dans une chambre d’adulte, de grands placards sont l’idéal. En effet, on accumule beaucoup de vêtements et il est nécessaire de garder une chambre ordonnée. Ici, on aime la double vitre qui permet de donner de la profondeur à la chambre parentale. On remarque aussi une jolie coiffeuse pour que Madame se prépare tranquillement. Avec des petites lampes tout autour de la glace, elle pourra se maquiller à la perfection. Cela deviendra son endroit rien qu’à elle. On apprécie également les cadres photos au dessus de l’armoire pour personnaliser la chambre et exposer ses souvenirs de famille ou entre amis.