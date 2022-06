Style scandinave

Lorsqu’on pense au design scandinave, viennent à l’esprit du bois clair, des couleurs gaies et un vrai attachement à la nature. Sa simplicité et son élégance, combinées avec des matériaux naturels et un sens aigu du détail ont su nous conquérir et c’est maintenant une valeur sûre de la décoration. Inspirez-vous de ce style venu du Nord grâce à notre sélection du jour, pleine de conseils et idées design !