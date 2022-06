6 Astuces INCROYABLES pour Aménager un Petit Jardin!!

Quand on pense aménagement de jardin, on pense plantes, arbres, matières minérales et naturelles. Cependant, si votre jardin ou votre cour sont enserrés d'un mur, il est tout à fait possible de jouer avec les couleurs, artificielles cette fois, pour animer l'espace et créer de la profondeur.

C'est l'idée judicieuse mise en oeuvre pas Slow Garden dans ce patio moderne. Les formes géométriques peintes sur le mur à l'aide de couleurs primaires répondent aux feuillages colorés qui entourent le patio. Entre minéral, végétal et décoration, cet espace extérieur permet d'allier couleurs naturelles et couleurs décoratives pour optimiser l'espace extérieur.