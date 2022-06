Quel Sol choisir pour Sublimer votre intérieur?

Non, nous n'allons pas vous proposer un lino imitation bois qui vous ramènerait plusieurs années en arrière. Ici il ne s'agit pas d'un linoléum qui imite un matériau naturel à moindre coût. Le matériau est au contraire utilisé pour ses potentialités : pratique, uni et sobre, il peut donner à votre pièce un look très moderne et design.

Atlântico Lis Revestimentos propose par exemple ce linoléum noir qui, associé à des meubles très modernes, apportera une note contemporaine et sobre à votre intérieur.

Vous ne choisirez plus le linoléum uniquement pour son aspect pratique et son faible coût, vous le choisirez pour son aspect esthétique et son look résolument moderne.