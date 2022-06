10 Chambres de bébé 100% Petite Fille

Sur cette photo, on peut voir une version plus contemporaine de la chambre de bébé, très « petite fille » : murs et mobilier blancs sont rehaussés de rose et de doré. Le linge de lit offre en effet la possibilité de changer l’ambiance très aisément et d’affirmer ainsi une tendance girly ! L’imprimé liberty très tendance en ce moment apporte sa fraicheur à la pièce, les pompons en cascade habillent la fenêtre, et les stickers dorés réveillent le mur. On note la présence de peluches musicales qui viendront aider bébé à s’endormir.

Si votre fille est déjà plus grande et que vous cherchez des idées toujours girly pour aménager sa chambre, n'hésitez pas à consulter: Quel style de chambre choisir pour ma fille?