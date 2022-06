Avant et après : Splendide Révolution !

Pour notre numéro d'Avant et après aujourd'hui nous voyagerons loin pour découvrir les transformations de maisons qui se trouvent dans d'autres pays. Les préposés de cette transformation sont les professionnels de Parrado Arquitectura et la maison que nous parcourrons aujourd'hui est la maison typique argentine connue comme maison un saucisson au piment. Ce style de construction est directement lié avec notre histoire puisqu'elles ont été construites par des immigrants. Dans cette classe une demeure longitudinale les climats sont unis l'un après l'autre, comme les saucissons au piment dans un chapelet.

De nos jours il est très commun de trouver ce type de maison dans des villes comme le Buenos Aires, le Chapelet, Mendoza et Cordoue. La maison le saucisson au piment est spécialement liée à la culture du Río de la Plata, une caractéristique urbaine relative à l'immigration européenne. C'est un phénomène qui s'est rendu dans tout le pays et confère le titre de docteur dans une architecture, investigatrice du Conicet et le spécialiste en Histoire et Patrimoine culturel de Mendoza.

Avec l'arrivée des Espagnols, on a commencé à construire ce qui est connu comme la ' maison de cour ' que c'était des espaces organisés autour des cours graduellement. Ainsi il est été depuis la colonie jusqu'au XIXe siècle.