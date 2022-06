7 Magnifiques idées d'Éclairage Extérieur!!

Les plantes mettent en valeur votre jardin pendant la journée. Elles agrémentent votre espace et donnent beaucoup de vie à votre extérieur. Elles donnent même de la couleur, et rendent votre extérieur plus frais et plus accueillant. Une fois la nuit tombée, vous pouvez les mettre à leur tour en valeur grâce à un éclairage qui les mettra en évidence. De plus, leur feuillage créera des ombres qui danseront sur le sol et les murs ! Cette terrasse photographiée au crépuscule nous montre à quel point l’éclairage des parterres de plantes peut rendre un extérieur plus chic et plus accueillant. Les spots qui illuminent ce parterre donnent une ambiance de lounge à ce très joli jardin!