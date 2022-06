10 Portes intérieures, c'est aussi de la déco!

La société familiale italienne Pietrelli Porte conçoit et fabrique des portes intérieures depuis plus de cinquante ans. La qualité et la résistance de leurs modèles ne sont aujourd’hui plus à démontrer. Equipant autant les professionnels que les particuliers, les frères Pietrelli proposent de nombreux modèles parmi lesquels la ligne Mimesi qui se distingue par ses lignes modernes, mais aussi par son extraordinaire légèreté.

Ce modèle en verre poli nous séduit par son design pur et simple qui agrémentera aisément nos maisons. On l’imagine parfaitement dans une suite parentale contemporaine pour séparer la pièce d’eau de l’espace nuit.