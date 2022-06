Ca y est, on est mi-juillet et l’été montre enfin le bout de son nez. Et vous savez ce que ça veut dire : ça signifie que la saison des maillots de bain est officiellement lancée. Si, comme moi, la tablette de chocolat est en ce moment votre meilleure amie, il est grand temps de penser à une petite remise en forme. Seul problème, aller à la salle de sport par 30 degrés à l’ombre, on est d’accord, cela semble barbare. La solution est toute trouvée : installer une salle de fitness chez vous ! Une séance de sport en rentrant du travail ou le matin ont tout de suite l’air plus facile. Vous êtes prêt à commencer votre programme intensif ? Voici quelques conseils pour installer une salle de sport chez vous.