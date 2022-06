Transformer une Petite Pièce en Dressing Cabine!!

Fini les chaussures qui traînent ! Plusieurs options s'offrent à vous. Vous pouvez ranger vos chaussures sur des barres de support fixées au mur auxquels on suspend ses plus jolies paires de chaussures bien sûr. Une autre option c'est de ranger vos chaussures dans une armoire à casier. Il peut s'agir d'un shoesing intégré dans un dressing ou d'un meuble séparé. Ce rangement est très pratique, en effet chaque paire a son propre casier et bénéficie de tout l'espace qu'il nécessite.

Etes-vous prêts pour la transformation?