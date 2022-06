Des Salles de Bain ABSOLUMENT Méconnaissables!!

L'ancienne salle de bain, sur la partie gauche de la photo, avait grand besoin d'une cure de jouvence et d'une réorganisation. Elle n'offrait aucunes séparations entre les différents espaces. L'alignement de la baignoire, des toilettes, du bidet et du lavabo créaient un espace restreint et peu hygiénique. La restructuration de la salle de bain n'a subi que de minimes interventions et pourtant le résultat est fantastique. La baignoire a disparu et a été remplacé par une douche à l'italienne très tendance. En enlevant le bidet, la cloison de la douche à l'italienne sépare à présent les toilettes de la douche. Le lavabo a été remplacé. Pour créer cette touche moderne, le revêtement a été complètement repensé et permet d'agrandir l'espace. Le choix s'est porté vers un dallage gris pour la douche. Les tons clairs de la cloison accentue cette impression d'espace et apporte une belle luminosité.