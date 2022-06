Une Maison Familiale à l'intérieur Formidable !!

La salle de bain est assez légère et simple, mais projette une image de style. Les tons les plus sombres du plancher de grès et des parties de la paroi compensent avec les couleurs de lumière restante. Cela crée une dimension visuelle soignée pour rendre la pièce plus douce à l'œil.

Pour améliorer la luminosité, de la porcelaine blanche et brillante sert de décoration pour créer une atmosphère ouverte et accueillante. Et le bois est toujours un compagnon de bienvenue dans une pièce, la lumière tonique et les finitions du bassin assure un élément apaisant et sophistiqué.

