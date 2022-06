6 Astuces INCROYABLES pour Petit Appartement!!!

Ici, c'est la séparation entre la kitchenette et le salon a été utilisée pour y accoler un bar et des tabourets sans perdre trop d'espace. On gagne ainsi une petite table où prendre son café du matin et où déjeuner tranquillement. L'aménagement du salon et de la cuisine de ce petit studio parisien a donc été pensé pour utiliser ce recoin et en faire un véritable coin repas.

À noter que la verrière permet de ne pas scinder les pièces afin de conserver une impression d'espace qui est accrue par le miroir, judicieusement placé face à la fenêtre.

Choisissez maintenant les astuces que vous préférez pour organiser votre petit appartement. En suivant ce guide, vous ferez des miracles avec un mouchoir de poche et chaque coin trouvera sa fonction et sa place dans votre intérieur qui sortira grandi de tous ces changements et aménagements.

Pour tous ceux qui veulent agrandir l'espace de leur chambre, consultez également ces quelques astuces !