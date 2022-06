Une Maison des années 30 gagne 123m²!!

Nous vous présentons aujourd'hui un projet d'extension réalisé à Nantes sur une maison individuelle des années 1930. La jeune agence d'architecture et d'urbanisme, crée en 2012 par François GOULET et Grégory LAMBART, a éveillé notre curiosité. Sa démarche se fonde sur l’échange, l’ancrage dans le territoire et la prise en compte de toutes ses spécificités. Le projet d'extension qui suit reflète cet esprit et nous vous expliquons pourquoi.