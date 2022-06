Un Salle PARFAITE pour Étudier!!

Un lieu d'étude devrait être dans un endroit où l'on peut se concentrer, avec sérénité, dans une ambiance légère et sans encombrement. La salle d'étude peut être bien décorée avec une étagère appropriée qui des armoires et des tiroirs fermés; ce qui peut être suffisant pour bien ranger tous les documents et fichiers importants. Les étagères peuvent être utilisés pour stocker les livres préférés, et une bonne chaise un fauteuil inclinable peuvent servir le meilleur pour la lecture et de détente. Il est préférable pour décorer la zone d'étude avec de la peinture de couleur claire, en mettant une accent sur l'impact de la lumière extérieure.