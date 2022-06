Métamorphosé Uniquement avec de la Peinture!!

Une rénovation peut se faire parfois simplement en changeant la couleur des peintures existantes. Cela permet toujours, pour un petit budget, de modifier l’atmosphère de votre intérieur, de faire ressortir vos meubles, d’ajouter de la cohérence entre toutes les couleurs présentes dans le mobilier ou au contraire de jouer avec les contrastes de couleur dans les différentes pièces.

Aujourd’hui nous vous présentons une rénovation effectuée par notre experte de chez Uniq Intérieurs dans une maison moderne. Les murs avant les travaux étaient nus, en plâtre. Les volumes et le mobilier ne ressortaient pas. Grâce à un mariage simple de couleurs sobres et vives, la maison a totalement changé d’ambiance et les différents meubles et décorations ont enfin trouvé une seconde vie !