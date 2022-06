Tendance corail

Le mobilier rétro et vintage fait un retour en force et c’est pour le mieux ! Parfois cependant, les meubles des années 50 ont un peu pris la poussière et méritent qu’on leur donne un petit coup de neuf. Prenez pinceau et pot de peinture et voilà ! Votre meuble est rénové et vous êtes pile dans la tendance de l’été.