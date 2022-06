10 chambres d'enfant à la déco unique!

Un schéma de couleur original pour une chambre d'enfant : le rouge! Pourquoi s'arrêter au rose et au bleu?

Un très beau papier peint à motifs a été appliqué sur le mur : le papier peint offre une très large gamme de choix et beaucoup de créativité, et un large panel de professionnels du revêtement mural proposent des solutions pour tous les goûts et toutes les folies.

Pour éviter la surcharge, les meubles très simples et de style classique sont tout simplement blancs, et quelques accessoires rouges viennent compléter le tout. La petite touche de folie : des animaux à motifs, comme le blaireau sur le coussin et la tête de zèbre au mur! Petite mention speciale également pour le linge de lit soigneusement choisi et tout à fait dans le ton des motifs et des couleurs de la pièce.