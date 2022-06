10 idées peinture pour chambre d'adulte!

Pour une chambre d'adulte respirant la simplicité et la sérénité, un gris clair un peu bleuté est un choix de peinture approprié. Pour laisser respirer l'espace, une bonne pratique est de laisser certains des murs respirer en les peignant en blanc ou dans des tons très légers.

Cette chambre fait un excellent usage de la grande et haute fenêtre de style ancien, en laissant entrer la lumière et en accentuant la luminosité avec des tons clairs et neutres. Un petit meuble peint en blanc et patiné ainsi que du linge de maison aux motifs discrets et denses donnent une petite touche finale de charme et de poésie.