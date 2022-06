10 Salons Modernes et Originaux !

Un salon moderne n'est pas nécessairement dénué de couleurs, au contraire!

Osons les notes de couleurs vives pour un maximum d'effet. Ici, la décoration en noir et blanc est relevée et épicée d'un vert feuille saturé et d'un jaune poussin éclatant, pour un salon ayant tout d'un musée d'art moderne. Les chaises et assises sont design et assorties, avec leurs structures fines et métalliques et leurs assises colorées.

Un large rayonnage de livres vient habiller le mur du fond, alors que la plupart des murs sont laissés nus.