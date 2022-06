Un Extraordinaire Projet de Duplex.!!

Mélanie Courtaut, décoratrice d’intérieur, est la fondatrice de l’agence Uniq intérieurs créée en 2014. Elle s’est donné pour mission de créer un style pour un lieu, d’améliorer de confort et l’harmonie de l’intérieur de ses clients afin qu’il leur ressemble, qu’il soit unique, et que ses clients s’y sentent bien. Uniq intérieurs cherche à résoudre des problématiques liées à l’agencement, de cibler les besoins et les envies des clients pour y répondre le mieux possible. Basée près de la Roche sur Yon dans le 85, l’agence vous accompagnera et vous aidera à créer une ambiance qui vous correspond, tout en vous conseillant sur les matériaux utilisables, les modifications envisageables pour votre intérieur, le choix du mobilier et des couleurs en fonction des dimensions de votre espace et du style recherché, tout en s’adaptant à vos goûts !

Voici donc un exemple des créations décoratives d’Uniq intérieurs avec cet appartement nantais, un duplex qui a requis beaucoup d’imagination et de travaux pour finalement devenir un endroit où il fait bon vivre !

Grâce à ces images d’avant et d’après l’agencement et la décoration, vous pourrez vous rendre compte du travail effectué dans ce loft en duplex. Un projet impressionnant qui a transformé cet espace en une habitation très moderne et fonctionnelle!