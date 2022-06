Comment créer son Jardin d'Hiver?

Le jardin d’hiver est un endroit bien particulier dans la maison. Pas tout à fait un salon, pas non plus une véranda, il se caractérise par un espace confortable et romantique propice à la détente et à la relaxation. Il peut être complètement en intérieur, ou bien entre intérieur et extérieur avec de grandes ouvertures vitrées, à la manière d’une véranda. Quel que soit votre budget, il vous est possible d’agencer un tel espace dans votre maison à l’aide des conseils d’Homify. Pour les petits budgets, vous pourrez vous inspirer de nos idées et les intégrer à votre manière dans votre espace. Par exemple, il vous sera facile d’installer quelques plantes et du nouveau mobilier dans un coin de votre maison pour venir créer ce petit espace privilégié. Si vous avez en tête quelque chose de plus onéreux, nous avons pour vous une sélection de produits et d’experts prêts à vous aider pour construire votre jardin d’hiver. Dans cet article, nous vous proposons un panorama de différents éléments indispensables du jardin d’hiver qui vous inspirerons pour votre projet. Des plantes au mobilier, voici quelques astuces très sympas !