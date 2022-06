Les Plus FOLLES Rénovations de l'Année!!

C’est au beau milieu de la nature, entourée d’arbres majestueux et sans voisins presque qu’elle fut construite. 450 mètres carrés et deux étages ont vu trois générations s’y succéder. Après de bons et loyaux services c’est tout naturellement qu’elle méritait une cure de jouvence !

Nos experts de chez MC2 Architettura ont mené à bien ce projet et c’est avec brio qu’ils ont su lui insuffler une nouvelle vie ! C’est sans plus attendre que nous vous proposons d’admirer le résultat.

C’est avec cette vue d’ensemble que nos architectes ont pris connaissance du projet. Le moins que l’on puisse dire est que le temps a laissé ses marques sur cette façade ! Traces d’humidité et petites lézardes vont bon train. L’extérieur se devait d’être entretenu afin de donner une vue d’ensemble plus accueillante. Il va sans dire que vivre dans une maison dont l’aspect extérieur est en si mauvais état ne pouvait que rendre ses occupants mal à l’aise. C’est pourquoi, dans la logique des choses, ils ont fait appel à nos experts afin de changer la donne !

Voyons le résultat sans plus attendre!