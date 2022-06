Organiser sa maison pour des Invités!!

Prévoir une chambre éclairée, pour favoriser le sommeil de nos invités, afin qu'il soit à l'aise. Cette pièce doit favoriser leur intimité, leur aisance, et surtout exprimer un design très simple. la première impression doit être spectaculaire, avec un parquet qui s'étend à la décoration murale, avec le bois et les panneaux de plafond qui se marie bien avec le sol et le mur. Le mur arrière accueille une grande fenêtre, pour permettre à la lumière naturelle abondante de pénétrer entrer dans la salle, et donner une sensation fraîche.Un lit simple et de petits mobiliers, assurent l'espacement pertinent dans la pièce claire et propre pour le repos et la détente, devant une grande télévision au mur.