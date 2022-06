Typique et pourtant INCROYABLEMENT Exotique!!

C'est au cœur du Var que nous vous emmenons aujourd'hui avec le projet des architectes Sacha Goutnova et Benjamin Godiniaux. Tous deux diplômés d'école d'architecture, l'un en France l'autre en Russie, ils aspirent au même rêve: celui de concevoir des architectures personnalisées et plus créatives. En 2010, ils décident de s'associer et créent le cabinet d'architecture Goodnova.

Découvrons ensemble leur prouesse architecturale et paysagère qui consiste en la rénovation d’une maison de maître et de la restructuration du domaine viticole à Le Thoronet. La magie opère entre ces jardins méditerranéens et ces cours d'eau que nous suivons jusqu'à nous perdre. Peut être apercevrez-vous ce bijou à l'horizon si vous passez par Le Thoronet pour admirer son abbaye.