Splendides jardins anglais modernes

Bestall & Co Landscape Design Ltd

Évocateur du passé et d'une approche classique du jardinage en général, les britanniques n'ont nullement oublié leurs racines historiques liées au jardinage. Des jardins classiques de ce genre peuvent être trouvés un peu partout dans le pays et sont un excellent exemple de parfaite fusion entre styles classique et moderne. Un mélange merveilleux d'odeurs, de textures et de couleurs composent cette conception, de Inspired Garden Design.

