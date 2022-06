Restaurants au charme incroyable

Puriste, mais certainement loin d'être ennuyeux, tel est le design de ce restaurant. Ici, l'accent est mis sur les couleurs sobres qui sont en adéquation avec le plancher en bois. Plus les couleurs sont discrètes, plus surprenante sera la décoration. La lampe de table et le plafond ne semblent faire qu'un dans ce café. Un design extraordinaire, qui assure également des conditions d'éclairage agréables.