Comment Aménager une Petite Chambre?

Le style minimaliste sera votre style de choix pour aménager une petite chambre sans trop l’encombrer. Comme nous l’avons dit plus haut, les petits espaces nécessitent un décor aéré et épuré qui permettra à la pièce de bien respirer et paraître plus spacieuse. Pour les couleurs, le blanc sera un atout considérable qui permettra de rendre la chambre calme et relaxante. Vous pouvez donc repeindre vos murs d’une couleur très claire, voire blanche, afin d’instaurer cette sérénité. Vous pouvez aussi rendre la chambre plus simple et claire en changeant simplement votre couette et vos oreillers pour des modèles blancs plus simples et confortables. Pour la lumière, choisissez un éclairage minimaliste qui se fera discret tout en éclairant la pièce dans une couleur claire, blanche si possible.