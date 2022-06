Comment créer un Jardin Eco-Friendly?

Pour planter une haie écologique, procurez-vous des arbustes mellifères et plantez les en octobre ou au printemps si votre terre est lourde. Labourez profondément votre terre sur toute la largeur de la haie. Puis, ajoutez-y du compost mûr en quantité en mélangeant à la terre grâce à un croc. Les plants en conteneurs doivent être trempés dans de l'eau jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulles qui montent à la surface de l'eau. Démêlez ensuite délicatement les racines autour de la motte et coupez les parties des racines abîmées (si celles si sont nue.) Désinfectez et nettoyez parfaitement votre sécateur avant cette opération. Gardez intact les petites racines. Pralinez les racines en les trempant dans un mélange d'argile et de purin (bouse de vache) puis placez la motte dans la tranchée que vous avez creusé. Recouvrez avec la terre mélangée au compost et aménagez des petites cuvettes d'arrosage.

Dernière étape : Arrosez abondamment votre future haie, et ce, même s'il pleut !