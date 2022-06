Solutions pour un Salon plus Douillet et Chaleureux!!

La nouvelle année commence à peine, avec son lot de bonnes résolutions et de projets personnels. Cette année, le projet n°1 sur votre liste est de rendre votre salon plus douillet et chaleureux. Quoi de plus important, en effet ? Car c'est la pièce où vous passez le plus clair de votre temps, celle où vous recevez vos amis, où vous vous retrouvez en famille, mais aussi le havre de paix où vous vous reposez et où vous venez chercher calme et tranquillité.

Parce qu'il est à la fois le centre névralgique des activités de la maison mais aussi parce qu'il est un refuge apaisant, un salon douillet et chaleureux saura satisfaire tout le monde. Il est donc temps de s'atteler à l'aménagement ou au réaménagement de cette pièce pour en faire un lieu de convivialité et de chaleur incomparable.Voici quelques ingrédients essentiels pour confectionner votre recette idéale.