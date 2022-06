Quels sont les INDISPENSABLES en Cuisine?

Un bon chef doit bien équiper sa cuisine et avoir nombreux ustensiles.

La qualité est aussi obligatoire pour bien cuisiner… n'économisez pas sur votre four! Optez pour un four multifonctions qui offre plusieurs modes de cuisson différents. De plus ces fours proposent un système de chaleur tournante avec un ventilateur qui permet ainsi à l'air chaud de circuler et d'être projeté sur les aliments.

De même des beaux couteaux, à aiguiser de temps à autre, sont certainement plus onéreux au premier achat mais durables dans le temps que des coûteux premier prix!