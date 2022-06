10 idées pour donner du caractère à sa Chambre d’Ado !

Votre fille devient une ado, elle a de nouvelles envies : elle veut pouvoir inviter ses copines à dormir dans sa chambre ! Ce lit deux places est en effet la bonne solution et cela lui permet de montrer que c’est une vraie ado à présent. Le sol est en parquet ce qui apporte beaucoup de charme à la chambre. On aime beaucoup le mur rose pâle avec des motifs géographiques et l’astucieuse idée des boules pour les lumières suspendues au dessus du lit. Et on aperçoit une armoire intégrée au mur pour qu’elle puisse ranger tous ses vêtements car elle va en vouloir de plus en plus !