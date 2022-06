10 idées Chambre de bébé superbement décorée !

Envie d’une déco qui change et qui rend la chambre de votre bébé originale ? Voici une bonne idée ! Choisissez votre papier peint rayé bleu et blanc pour une ambiance un brin marine ! Avec les deux petits oursons déguisés en matelots, on surf sur la vague et on est à bord d’un gros bateau. On choisit un bleu dans les mêmes tons pour le lit, et on s’y croirait presque !

