De Ruine Abandonnée à Maison Moderne!

Dans la salle à manger, nous avons la confirmation de ce que je disais plus tôt. L'accueil à l'italienne est donnée par un signe en LED sur le mur nous ramène à une époque plus moderne, ainsi que la lampe suspendue et quelques détails. Le tableau remplace les antiquités et, accompagné par les chaises donne à la chaise tout son charme. Le contraste stylistique est perceptible, mais dans l'ensemble tout est en parfait équilibre .