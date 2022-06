Quel Type d'Étagères Murales Choisir?

L'étagère se doit avant tout de remplir une fonction très pragmatique : c'est elle qui permet, avec les commodes, les armoires et les tiroirs, de faire en sorte que votre appartement ne soit pas un joyeux chaos et que votre maison soit bien ordonnée. Mais c'est aussi un atout déco incomparable. Son style peut compléter l'atmosphère de la pièce et ses couleurs, quant à elles, l'égayer.

Dare Studio propose ainsi des étagères en bois avec des panneaux de couleurs vives qui donneront du pep's à votre salon. La structure modulaire offre par ailleurs l'avantage de pouvoir adapter la taille et la disposition des casiers pour offrir le meilleur écrin à vos livres et à vos objets de décoration et vos plantes. L

'autre avantage de cette étagère est qu'elle peut servir à marquer une séparation entre deux espaces. D'étagère murale, elle se transforme alors en véritable cloison et s'adapte ainsi parfaitement à votre espace, qu'elle contribue à organiser.