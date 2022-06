Une Maison aux Détails Vraiment Incroyables!!

Une fois à l'intérieur de cette construction vous verrez un intérieur auquel vous ne vous attendiez pas de l'extérieur. Dans cette pièce on peut apercevoir une cuisine moderne. Celle-ci se compose d'un très long comptoir et d’armoires au-dessus de l'évier. Au-dessus de cela, se trouve une belle grande fenêtre donnant sur la cuisine équipée… Les gourmands pourront profiter de cette cuisine: amplement d'espace pour cuisiner et encore plus d'espace pour se construire un bon stock de nourriture!