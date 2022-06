Améliorez Facilement votre Cour Extérieure?!

Vous bénéficiez de plus d’espace dans votre cour extérieure ? Vous pourrez donc vous permettre d’utiliser un mobilier plus imposant et certainement plus confortable que celui réservé aux petits espaces. Si en plus vous avez un espace couvert, vous pourrez installer un petit salon d’extérieur qui vous permettra d’obtenir un espace confortable et multifonction qui rendra votre extérieur plus classe, un peu à la manière des lounges et des terrasses des bars les plus chics. Cette cour extérieure au sol couvert d’une terrasse de bois plutôt luxueuse accueille à merveille ces petits canapés et leur structure de bois qui font aussi office de coffres de rangement. La couleur des coussins s’accorde très bien avec celle du bois et crée un ensemble très sobre et relaxant. Ici, la touche de couleur est ajoutée grâce aux coussins rouges sur les assises beiges. Une cour extérieure moderne et très agréable !