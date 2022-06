Comment Meubler une Salle de Bain Étroite?

Si vous accumulez tout un bric à brac de gants de toilettes, de produits de beauté ou d'autres petits objets qui peuplent généralement nos salles de bain, vous allez inévitablement alourdir visuellement la pièce.

Dans une salle de bain étroite il est plus que jamais important de masquer les amas d'objets disparates et lourds à l’œil. Pour ce faire, une solution toute simple et très efficace consiste à utiliser un simple rideau en lin pour cacher ces petites imperfections et ainsi alléger et agrandir l'espace, comme l'a fait l'Agence Laurent Cayron dans cette petite salle de bain moderne.