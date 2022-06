DIY et Récup': De Super Idées Déco avec Zéro EURO en Poche!!

Si le DIY et les idées récup' sont un excellent moyen de décorer votre maison ou votre appartement à peu de frais, ils sont aussi une mine inépuisable pour aménager et embellir votre jardin.

Chacun sait qu'un salon de jardin peut être très onéreux. Les palettes peuvent aussi, dans ce cas, vous rendre de fiers services et servir de matériau pour élaborer un salon de jardin pratique et sympa. Les palettes du cœur proposent par exemple un ensemble de réalisations ultra-pratiques et ingénieuses. Mais les palettes ne détiennent pas le monopole du matériau de récup', comme en atteste cette serre construite à l'aide d'anciennes fenêtres!

Il ne vous reste plus qu'à récupérer nos idées, ainsi que des objets et des matériaux que vous avez à disposition pour exprimer votre créativité et donner un nouveau visage à votre intérieur ou à votre jardin!