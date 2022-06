10 Astuces pour Faire de la PLACE chez Soi.!!

Faire de la place dans sa maison c’est faire de la place dans toutes les pièces. Il ne faudra donc pas oublier la plus petite mais la plus importante (car c’est celle que vous voyez en arrivant et qui accueille vos invités en premier) : l’entrée. Quoi de plus désordonné et peu accueillant qu’une entrée ou un couloir remplis de toutes les choses que vous ne pouvez pas mettre ailleurs et qui ressemble plus à un fourre-tout, voir à une cave ou un grenier, qu’à un espace qui nous donne le sentiment d’être bienvenue. Ce petit meuble de chez Finoak Ltd s’accrochera à votre mur et vous servira de tout un tas de chose pour ne plus rien laisser traîner. Autre avantage : vous ne passerez plus des heures à chercher votre portable ou vos clefs, avant de partir de la maison!