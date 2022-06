Une Maison Absolument HALLUCINANTE.!!

La maison est concue de façon à donner une sensation d'ouverture sur l'exterieur, sa blancheur contrastée et entourée par la végétation du sud rappelle l'architecture typique de la région marseillaise et de ses maisons blanches, qui amènent de la fraîcheur lors des journée très chaudes d'été. Ceci dit, on balance délicatement de la tradition dans la couleur vers la modernité des lignes de l'habitation, son toît plat et ses formes géométriques donnent un résultat vraiment aéré et ouvert sur la nature ! On adore !