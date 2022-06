10 Maisons pour Tous Types de FAMILLE.!!

L'agence d’architecture de Didier Allibert est située en Haute-Loire au Puy en Velay. Son activité est généraliste, en commande publique comme en commande privée. Cette agence nous propose ainsi des projets de tailles et de budgets variés : des maisons individuelles, des logements sociaux ou en accession à la propriété, des équipements sportifs, des équipements publics administratifs, des locaux industriels ou artisanaux, de locaux d’enseignements, de réhabilitation de bâtiments anciens, etc. En plus de proposer une architecture de qualité, Didier Allibert possède un savoir-faire considérable en ce qui concerne la qualité environnementale du bâtiment, l’urbanisme et l’économie du projet. Ardent défenseur de l’intérêt public qui s’attache à la qualité architecturale, il est toujours à la recherche d’une architecture innovante et contemporaine capable de traduire en volumes l’histoire et l’esprit des lieux sur lesquels les maîtres d’ouvrages publics et privés lui demandent d’intervenir.

Nous vous proposons aujourd’hui de découvrir des maisons individuelles créées par l’agence Didier Allibert. Du style moderne au style traditionnel en passant par des maisons de différentes tailles, voici quelques exemples du travail de cette agence!