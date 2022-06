Comment Décorer mon Salon dans un Style Tropical?

Cette belle maison nous surprend avec un salon moderne qui se coupe de la décoration extérieure, montrant qu'il est possible de créer une belle synchronisation entre les deux mondes dans un design très tropical. Le choc esthétique que réserve cette maison, avec sa façade traditionnelle, et son intérieur magistralement épuré et blanc, pose les bases de la réflexion de l’expert qui nous gratifie d’un style moderne et contemporain qui s’affirme dans l’utilisation harmonieuse des couleurs pour les murs et les meubles qui se marient bien avec la piscine très tendance.