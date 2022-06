10 Raisons d'être plutôt Baignoire ou Douche !

Avec ses parois vitrées, cette douche à l’italienne est très agréable. Pièce maîtresse de la salle de bain, elle est spacieuse et peut facilement accueillir plusieurs personnes. La mosaïque brillante apporte la luminosité à cette douche. Les galets noirs au sol et les murs gris foncé sont raccord avec la couleur du carrelage de la salle de bain. Vous avez le choix d’utiliser le petit pommeau de douche pour les douches à la va vite. Vous avez plus de temps et vous souhaitez vous détendre davantage ? Alors choisissez le gros et laisser l’eau coulée tranquillement.