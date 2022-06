Les Incroyables Avantages d'un Système Photovoltaïque!!

Il est vrai que les installations de panneaux a un certain coût. Mais si on se projette dans l'avenir, on peut anticiper une hausse du prix de l'électricité fossile et nucléaire à cause du rapprochement du pic de production et aux nouvelles exigences de sûreté et retraitement nucléaire. On constatera par contre une baisse du prix de l'énergie photovoltaïque due au progrès technique.

D'ailleurs l'énergie solaire, sous forme de centrales photovoltaïques de grande taille, est devenue compétitive dans les pays bénéficiant d'un fort ensoleillement.

Elles bénéficient de subventions qui varient selon le pays et le contexte local.