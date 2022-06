Quel est Le Lit Parfait?

L'on aime avoir une grande salle comme chambre, avec tout le nécessaire pour éviter de faire le moins de déplacement possible dans la pièce.Ce lit est une solution parfaite pour le tout-en-un dans un seul mobilier qui offre à la fois le couchage et le rangement dans un seul environnement; c'est ce que propose avec plaisir IR ARCHITECTURE en Argentine: quelque chose de simple, fonctionnelle et adapté. Alors l'on peut faire du lit, un bureau, des étagères et tiroirs avec un escalier escamotable pour rester rester caché en hauteur.