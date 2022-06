Idées déco pour les amoureux de New York City

New York, New York – la fascination que l’on porte à la Big Apple, après des décennies de règne incontesté comme capitale du monde, n’est pas près de passer. Il faut dire que la ville regorge de symboles forts : la Statue de la Liberté, l’Empire State Building, le pont de Brooklyn, les typiques taxis jaunes, Central Park, les lumières de Time Square, j’en passe et des meilleures. Et pour crier son amour à la ville qui ne dort jamais, voici quelques idées déco et ameublement à la gloire de New York.