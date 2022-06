Cuisines espagnoles

L’Espagne est connue pour son côté rustique - cela s’applique à la nourriture mais également à l’architecture. Et comme souvent, les choses simples sont également les plus efficaces, on ne peut qu’avoir envie d’habiter à la campagne lorsque l’on regarde la photo ci-dessus. Cette cuisine se trouve dans une maison de vacances très spéciale à Malaga : c’est en effet un ancien vignoble, ce qui apporte certes du charme à l’espace, mais aussi une énergie communicative.