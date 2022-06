Déclinez le style ethnique chez vous

L’Asie est plurielle : entre les montagnes de l’Oural et l’Océan Pacifique, entre l’Arctique et l’Equateur, les sources d’inspiration et les styles sont nombreux. Accueillir le style asiatique chez soi, c’est peut-être choisir les couleurs intenses de l’Inde ou succomber aux matières délicates du Japon. C’est peut-être craquer sur une statue de Bouddha, des fleurs de cerisiers, des nattes de bambou, des lanternes de papier, de la soie et de la porcelaine, des oiseaux ou des dragons – des éléments qui font tous partie de la diversité asiatique et qui s’intégreront parfaitement à votre intérieur. A utiliser avec parcimonie, cependant, si vous voulez éviter de tomber dans le cliché.