Une lampe à effets spéciaux

Ce nuage, qui répond au nom de Cloud, est composé de feutrine et de ouate non-allergène et mesure environ 60 centimètres. La lampe dispose d’un capteur de mouvement qui détecte l’instant où quelqu’un entre dans la pièce. Le tempête – c’est à dire des sons de foudre et de tonnerre – est alors lancée automatiquement. Les propositions sont variées : l’intensité du tonnerre sera plus ou moins forte et la couleur de la foudre oscillera entre le bleu et le jaune.